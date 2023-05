EuroDerby, Milan-Inter è già sold out: biglietti finiti in 4 ore. Niente vendita libera

L'EuroDerby di andata tra Milan e Inter, in programma per mercoledì 10 maggio è ufficialmente sold out. Non si è arrivati, come prevedibile, alla vendita libera con i biglietti introvabili già da sabato 29 alle 16, a 4 ore dall’apertura della seconda fase di vendita riservata ai possessori di fidelity cuore rossonero.