TMW Roma, interesse del Borussia Dortmund per Matias Soulé: il punto

Il Borussia Dortmund guarda in casa della Roma per il proprio reparto avanzato. Trovano conferma, secondo quanto raccolto da TMW, le indiscrezioni che arrivano dalla Germania relativamente a dei contatti tra il club tedesco - alla ricerca di un fantasista - e l’entourage di Matias Soulé, che in Bundesliga piace anche allo Stoccarda.

I gialloneri, in particolare, hanno preso informazioni più volte per l’argentino di Mar del Plata. Al momento, però, nessuna offerta ufficiale è stata presentata alla Roma: da capire quale possa essere la valutazione dei capitolini, che la scorsa estate hanno prelevato Soule dalla Juventus per 26 milioni di euro più bonus. Difficilmente, però, la trattativa potrebbe andare in porto sui 30 milioni di cui si legge in Germania.

Soulé, in un ruolo nel quale è comunque arrivato (oggi) Leon Bailey, è considerato tra i giocatori fondamentali da Gian Piero Gasperini. Come nel caso di Manu Koné - che resta un obiettivo concreto dell’Inter, pronta a presentare un’offerta da 45 milioni di euro se da Roma arriveranno segnali positivi dopo la chiusura ferragostana -, il tecnico di Grugliasco è però consapevole di aver sposato un club in regime di settlement agreement, dove l’etichetta di incedibile è molto difficile da appiccicare anche ai migliori elementi in squadra.