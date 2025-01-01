Ufficiale
Pisa, Mlakar saluta: va in prestito all'Amiens. Il comunicato dei nerazzurri
Jan Mlakar lascia il Pisa. Il club toscano, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver trasferito a titolo temporaneo l'attaccante sloveno classe '98 ai francesi dell’Amiens SCF.
“A Jan - si legge nella nota stampa diramata dai nerazzurri - rivolgiamo i nostri migliori auspici per questa nuova esperienza professionale”.
