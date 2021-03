Europa League, i risultati delle prime quattro gare al 45': un solo (auto)gol, il Molde ci crede

Questi i risultati delle partite delle 18:55 in Europa League, le prime quattro sfide delle otto oggi in programma, valevoli per il ritorno degli ottavi di finale. Un solo gol e peraltro è un autogol, ovvero quello di Vallejo che riapre il sogno qualificazione per il Mode che all'andata ha perso 2-0. La Roma, dopo il 3-0 dell'andata, sembra avere il passaggio del turno in cassaforte.

Arsenal-Olympiacos 0-0

Dinamo Zagabria-Tottenham 0-0

Molde-Granada 1-0 (28' (a) Vallejo)

Shakhtar-Roma 0-0