Europa League, la classifica marcatori: Mayoral rimane in vetta, con lui Yazici e Pizzi

Non si muove la classifica marcatori dell'Europa League 2020/21, non in vetta almeno: davanti a tutti rimangono i bomber di Lille, Roma e Benfica, vale a dire Yazici, Mayoral e Pizzi. Ma se per i giallorosso c'è almeno un'altra possibilità di aumentare il bottino, per turco e portoghese la competizione è già finita. Di seguito la classifica marcatori:

7 Yazici (Lille)

7 Mayoral (Roma)

7 Pizzi (Benfica)

6 Carlos Vinícius (Tottenham)

5 Dabbur (Hoffenheim)

5 Núñez (Benfica)

5 Bailey (Bayer Leverkusen)

5 Malen (PSV Eindhoven)

5 Julis (Sparta Praga)

5 Ishak (Lch)

5 Paco Alcácer (Villarreal)

5 Orsic (Dinamo Zagabria)

5 Liendl (Wolfsberger)

5 Zahavi (PSV)

5 Rafaelov (Anversa)