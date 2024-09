Everton ai Friedkin: per i proprietari della Roma investimento da 600 milioni

vedi letture

Il Corriere dello Sport torna in modo approfondito sull'acquisto da parte della famiglia Friedkin dell'Everton, con i comunicati del caso che sono stati diramati nella giornata di ieri. Oltre alla Roma, quindi, gli imprenditori americani avranno anche uno storico club in Premier League.

Il quotidiano spiega come Dan e Ryan Friedkin abbiano acquistato da Farhad Moshiri il 94,1% delle quote della società di Liverpool, in attesa delle ultime approvazioni da parte di Premier League, FA e altre autorità competenti. L'investimento è di quelli importanti, si parla di 500 milioni di sterline, al cambio esattamente 600 milioni di euro, soldi con cui sono appunto state rilevate le quote e saldati buona parte dei debiti contratti negli anni dalla società.

Il primo passo, una volta firmati e controfirmati i contratti, sarà quello della finalizzazione dei lavori per il nuovo Everton Stadium: l'impianto, nelle idee, sarà pronto e operativo a inizio 2025. E da lì partirà una nuova era in termini di ricavi. Almeno questo è quanto si aspettano i Friedkin, in attesa di capire se e come sarà possibile seguire la stessa strada anche con la Roma. "Siamo onorati di aver raggiunto un accordo per diventare i custodi di questo iconico club calcistico. Ora siamo concentrati sul ricevere le necessarie approvazioni per completare la transazione. Non vediamo l'ora di portare stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro, compreso il completamento del nuovo Everton Stadium a Bramley-Moore Dock", ha spiegato un portavoce del gruppo in merito all'acquisto dei Toffees.