TMW Fagioli è il primo nome per Allegri (se resta) al Milan e c'è l'Atletico del Cholo

Il deus ex machina del mercato della Fiorentina, Fabio Paratici, è stato chiaro e cristallino sulle potenzialità di Nicolò Fagioli. "E' uno da Barcellona". Qualità che non sono bastate, evidentemente, per rientrare nel giro e nel gruppo azzurro della Nazionale. Una squadra che però ha fatto flop ed è crollata sotto ogni aspetto, la chiamata mancata del centrocampista Viola ha fatto storcere il naso a molti ma... Acqua passata, oltre che Mondiale mancato.

Nella testa di Fagioli ora solo e soltanto la salvezza con quella Fiorentina che lo ha rilanciato ad alti livelli. E' sicuramente il migliore per rendimento della pur difficile stagione Viola, prestazioni che lo hanno riportato con forza a essere nuovamente un uomo mercato. In Italia e non solo.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe il primo nome di Massimiliano Allegri per il prossimo centrocampo del Milan. Chiaro: prima il tecnico livornese dovrà confermare la sua permanenza in rossonero, dovrà ascoltare e capire che direzione prenderà la trattativa per la panchina della Nazionale, perché (al netto delle smentite) è per distacco lui il primo nome di Giovanni Malago qualora dovesse diventare il prossimo Presidente della FIGC, come futuro ct azzurro. In questa storia dalle sliding doors, c'è però anche la possibilità concreta della permanenza e allora nella shortlist della mediana, Fagioli è il suo primo nome.

Non solo: ci sono sirene concrete in Premier League e anche un interessamento forte e che prosegue da mesi anche da parte dell'Atletico Madrid del Cholo, Diego Simeone.