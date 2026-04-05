Fagioli è un leader: "Vittoria fondamentale in una giornata difficile". E Gosens lo esalta: "Sei folle"

"Vittoria fondamentale in una giornata difficile … avanti". Nicolò Fagioli ha festeggiato attraverso il proprio profilo Instagram la rete che ieri ha deciso Hellas Verona-Fiorentina, permettendo alla Fiorentina di vincere un preziosissimo scontro salvezza con un unico tiro in porta. Appunto, quello del centrocampista ex Juventus.

Tra i vari commenti entusiasti, c'è stato anche quello del compagno di squadra Robin Gosens, che ha scritto: "Giocatore folle".

Le parole a fine gara di mister Paolo Vanoli in conferenza

"Avevamo fatto un mese con prestazioni ottime fino all'Inter. È stato difficile preparare questa sfida, volevamo recuperare qualche infortunato, invece si è fermato qualcun altro. Con gente come Brescianini che non era al meglio, ma mi ha dato la disponibilità e alcuni Nazionali giù di morale. Faccio i complimenti al Verona che ha fatto un'ottima prestazioni, le sfide dopo la sosta sono importanti da vincere se vogliamo crescere, so quanto sia difficile vincere in questo campo".