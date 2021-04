Falcao spinge la Roma: "Possono battere il Manchester United. Punto su Dzeko"

vedi letture

Paulo Roberto Falcao è uno dei pilastri della storia della Roma e oggi ha risposto alle domande della Gazzetta dello Sport in vista della semifinale di Europa League contro il Manchester United che i giallorossi giocheranno stasera all'Old Trafford: "Il Manchester United è una squadra di peso internazionale, per la Roma sarà più dura rispetto all'Ajax. Ma anche per gli inglesi non sarà facile. Mi piace molto Dzeko, è molto importante avere un giocatore come lui in rosa. Non è il centravanti che gioca solo in area, partecipa anche al gioco".