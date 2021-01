Faraoni, gol e giocate con l'Hellas Verona. Juric: "Sta facendo un campionato stratosferico"

A due giorni dalla sfida contro il Crotone, in programma domenica alle 15 al Bentegodi, il tecnico del Verona Ivan Juric ha risposto alle domande in conferenza stampa soffermandosi anche su Faraoni (autore di un incredibile gol nell'ultima gara pareggiata 1-1 contro il Torino: "Penso che stia facendo un campionato stratosferico, mi auguro che continui così, perché il rendimento di questo ragazzo rispetto a un anno e mezzo fa è incredibile. Con qualsiasi avversario, anche se domenica avrà contro Reca che è tra i più veloci in Serie A, è stato molto costante. Quando uno così fa un errore così sfortunato non gli chiedo niente, ci passo sopra. Penso sia stato sorpreso dalla traiettoria e anche un po' sfortunato: mi dispiace un po' perché il Torino non aveva creato niente, e stavamo controllando la partita".

