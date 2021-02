Fare bene al Cagliari per tornare alla Juve? Risponde Rugani: "Ora non vado troppo oltre"

Rugani arriva con l'obiettivo di fare bene a Cagliari per tornare alla Juventus? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Daniele Rugani, nuovo difensore del Cagliari arrivato dalla Juventus nell'ultimo giorno di calciomercato in prestito secco dal club bianconero. "La questione tecnica ha influito nella mia scelta ma si limita al presente. Penso a far bene qui a Cagliari e non vado troppo oltre. Il discorso europeo? Sarebbe la conseguenza di una seconda parte di stagione positiva per me e per la squadra, che ha bisogno di raggiungere gli obiettivi che merita. Io ho grande motivazione. I conti li faremo alla fine ma con tanto entusiasmo e voglia di godermi questa opportunità che mi ha concesso la società. Questo gruppo è forte, con entusiasmo può uscire presto da queste difficoltà. Da un punto di vista tecnico e umano spero di portare un contributo immediato alla squadra. Credo che la mia figura possa dare una mano anche all’interno dello spogliatoio”.

