Farioli non ci crede, il Porto si fa gol da solo: autorete assurda di Martim Fernandes

Il Porto è partito a tutta birra nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro il Nottingham Forest, con la rete di William Gomes al minuto 11, peccato che in due minuti abbia sabotato il vantaggio.

Infatti al 13' Martim Fernandes ha commesso una sciocchezza senza spiegazione apparente: il terzino destro dei dragoes, senza alcuna pressione da parte degli avversari, ha dosato male un retropassaggio verso Diogo Costa e il pallone è finito per prendere in contropiede il portiere del Porto. Finendo per rotolare nella propria porta, per un autogol da non credere.

L'estremo difensore di Farioli non ha avuto alcuna possibilità di recuperare il pallone ed evitare il pasticcio di Martim Fernandes. Come se l'autorete non fosse sufficiente, poi il terzino portoghese ha visto terminare la sua partita in maniera definitiva al minuto 19 a causa di un infortunio alla caviglia destra. Dentro Alberto Costa, si conclude dopo nemmeno la metà di primo tempo una serata infernale per il 20enne portoghese.

Tutto da rifare per la squadra di Francesco Farioli. Il tecnico italiano ha mandato un messaggio ad ampi gesti ai suoi giocatori di ripartire da zero e lasciarsi alle spalle l'1-1 regalato. Seppur con sufficienza.