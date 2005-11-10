TMW Che fatica sostituire Dumfries: dopo Palestra, svanisce Khalaili. Ora la terza pista

L'Inter ha visto sfumare un altro acquisto per la propria fascia destra, dopo lo 'scippo' operato dal Chelsea sull'ex Cagliari. Ora tutto su Guela Doué?

Dopo la beffa con scippo di mercato, la brutta sorpresa stavolta l'hanno riservata gli esami specialistici cui si è sottoposto al CONI il secondo sostituto designato di Dumfries per l'Inter, saltato anch'esso al pari di colui che era stato individuato come prima scelta. Ora la società nerazzurra dovrà di nuovo cambiare obiettivo, ma procediamo con ordine nell'andare a ricostruire il tutto.

Il primo nome era Palestra

A fine giugno il Real Madrid del grande ex Mourinho avvisa l'Inter che pagherà la clausola da 20 milioni di euro per Denzel Dumfries, accendendo così ancor di più una spia di mercato che lampeggiava già da tempo, considerando le difficoltà di Chivu nel sostituire l'olandese durante il lungo infortunio della stagione scorsa. Il primo obiettivo era Marco Palestra, messosi in luce a Cagliari, ma proprio quando tutto faceva pensare alla fumata bianca, ecco l'inserimento lampo (e turbo) del Chelsea, che ha avuto la meglio a suon di milioni in più.

Saltato anche Khalaili

L'Inter non si è persa d'animo e a quel punto si è mossa sulla prima alternativa, l'israeliano Anan Khalaili della Royale Union Saint-Gilloise. Un colpo potenziale da 25 milioni di euro circa (bonus compresi) saltato però nel momento della seconda tranche di visite al CONI dopo non aver ottenuto l'idoneità sportiva. Dato che non c'è due senza tre, la ricerca di Ausilio e Marotta ora prosegue su altri profili, su tutti quel Guela Doue per il quale però lo Strasburgo spara piuttosto alto. Che Dumfries sia stato un punto fermo dell'Inter recente è innegabile, forse però la società nerazzurra non immaginava che la sua sostituzione sarebbe stata tanto ardua.