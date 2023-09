Federico Chiesa si riprende Juventus e Italia. Presto via alla trattativa per il rinnovo

E' stata un'estate con diverse voci di mercato, quella di Federico Chiesa. Dopo una stagione complessa dal punto di vista della continuità nel post infortunio, il 7 bianconero è partito col piede giusto già dalla tournée americana e piano piano si sta calando nel nuovo ruolo di attaccante disegnato per lui da Allegri.

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sull'ex Fiorentina anche in chiave Italia e spiega come sarà proprio lui il punto di riferimento tecnico della nuova Nazionale di Spalletti. Una doppia centralità che potrà ulteriormente farlo crescere a livello di responsabilità, mentre parallelamente inizieranno anche le trattative per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2025.