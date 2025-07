Fenerbahce-Lazio, le formazioni ufficiali: ancora Provsgaard accanto a Gila. C'è Provedel

Inizia con un'amichevole con contro il Fenerbahce la tournée in Turchia della Lazio di Maurizio Sarri, che dopo la vittoria contro l'Avellino nel Terzo Memorial Sandro Criscitiello, alle 19:30 sarà impegnata contro la formazione di Istanbul allenata dall'ex Roma José Mourinho. Il tecnico toscano sceglie di riproporre per la terza gara su tre la coppia di difesa Gila-Provstgaard, viste anche le assenze di Gigot e Patric per infortunio. A centrocampo ancora Dele-Bashiru come mezz'ala. Davanti assente Isaksen per mononucleosi, torna a disposizione e partirà dalla panchina, invece, Boulaye Dia. Queste le scelte:

FENERBAHCE (4-2-3-1): Egribayat; Muldur, Akcicek, Oosterwolde, Brown; Fred, Elmaz; Kahveci, Szymanski, Aydin; Duran. A disposizione: Livakovic, Tarik, Mimovic, Caglar, Diego Carlos, Djiku, Efe, Amrabat, Cengiz, En-Nesyri, Cenk. All.: Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provsgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Mandas, Renzetti, Hysaj, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri, Basic, Belahyane, Cataldi, Pinelli, Vecino, Dia, Noslin, Pedro, Sana Fernandes. All.: Sarri