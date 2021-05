Festa Inter, via libera della Prefettura: 4.500 tifosi fuori da San Siro. Ecco le misure adottate

La Prefettura di Milano ha individuato delle misure di accompagnamento per la manifestazione organizzata e preannunciata dalla tifoseria dell'Inter a sostegno della squadra in occasione dell’ultima partita di campionato, al termine della quale è prevista la premiazione e la consegna della coppa di Campioni d’Italia. Presso lo Stadio Meazza - riporta Repubblica.it - è stata individuata un’area delimitata di circa 19.000 mq, nella quale sarà consentita la presenza di 4500 tifosi. Per la circostanza - si legge - nella zona dello stadio sarà disposto il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in vetro e lattine dalle ore 10.00 alle 20.00, fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione. Analogo provvedimento, dalle ore 14.00 alle 20.00, sarà vigente in zona Duomo, presidiata dalle forze dell’ordine in funzione di prevenzione antiassembramento.