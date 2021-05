Fiducia nell'ariete azzurro: Petagna nei programmi del futuro del Napoli

vedi letture

Andrea Petagna è nella testa e nei pensieri del Napoli che verrà. L’attaccante, classe 1995, ha giocato poco in questa seconda parte di stagione soprattutto per colpa di un infortunio muscolare che lo ha costretto ai box per ben sei partite ma la società continua ad avere fiducia in lui per il futuro.

FIDUCIA NELL'ARIETE Petagna, un gol ogni 937 minuti in questa Serie A più 3 assist, ha caratteristiche completamente diverse rispetto a tutti gli altri compagni di reparto ed è per quest che il Napoli crede nel giocatore, considerandolo complementare anche a Mertens e soprattutto Osimhen. Nel gennaio 2020 il club di De Laurentiis lo ha pagato 18 milioni più 2 di bonus dalla SPAL e la valutazione che ne fa adesso è praticamente la stessa. Ma nessun dubbio per il club: Petagna resta al Napoli.