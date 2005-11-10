Ufficiale Fila saluta ancora il Venezia: giocherà in prestito all'Avellino

L'attaccante ceco si trasferisce nuovamente in quella Serie B dove lo scorso anno ha segnato 4 gol in 22 presenze fra lo stesso club lagunare e l'Empoli

Nuovo prestito per l'attaccante Daniel Fila che dopo aver vestito la maglia dell'Empoli negli ultimi sei mesi della scorsa stagione, si trasferisce ad Avellino fino al termine della stagione.

Il comunicato dei lagunari

"Il Venezia FC rende noto di aver raggiunto un accordo con l’US Avellino 1912 per la cessione a titolo temporaneo dell’attaccante Daniel Fila fino al termine della stagione. Giunto a Venezia nel gennaio 2025, il classe 2002 ha collezionato 28 presenze complessive con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 4 reti e fornendo 2 assist. La seconda parte della scorsa stagione, in prestito all’Empoli, ha messo a referto 2 gol in 12 presenze".

Il comunicato del club irpino

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Venezia F.C. , a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Fila.

Nato a Brno (Repubblica Ceca) il 21 agosto 2002, l’attaccante è cresciuto nelle giovanili dello Zbrojovka Brno, club con cui ha mosso i primi passi nella Chance Liga (massimo campionato della Repubblica Ceca). Successivamente, sempre nel proprio paese di origine, ha indossato le maglie di Slavia Praga, Mlada Boleslav e Teplice. Nella stagione 2024/2025 è arrivato in Italia acquistato dal Venezia, club con cui ha collezionato 10 presenze e 2 gol in serie A.

L’anno scorso ha giocato per la prima volta in serie B, nei primi sei mesi a Venezia e nei secondi ad Empoli, mettendo a referto in totale 27 presenze, 4 gol ed 1 assist. Inoltre, nel corso della sua carriera, è stato punto fermo della nazionale u21 della Repubblica Ceca con la quale è sceso in campo per 24 gare mettendo a segno 11 gol".