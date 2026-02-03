Empoli, Fila: "Questa era la soluzione migliore. Voglio integrarmi e dare il mio contributo"

Il centravanti Daniel Fila si è presentato alla nuova piazza di Empoli dopo l’esordio lampo contro il Modena nell’ultimo turno spiegando i motivi che lo hanno portato a scegliere il club toscano: “Parlando con il direttore sportivo e il mister ho capito che questa era la soluzione migliore per me. Conoscevo già la qualità di questa squadra per averci giocato contro nella passata stagione in Serie A, è una piazza che in un certo senso già conoscevo”.

Il calciatore ceco parla poi delle sue caratteristiche: “Preferisco giocare con un’altra punta al mio fianco, qualcuno con cui combinare e in questi primi allenamenti ho visto che si sono ottimi attaccanti e mi trovo bene con loro. Cerco di giocare in velocità e di dare il mio apporto anche dal punto di vista tecnico. - prosegue Fila come riporta Empolichannel.it - L’esordio? Sono entrato per una ventina di minuti dopo essere arrivato due giorni prima, ora ho tutta la settimana per lavorare con la squadra e integrarmi per poter dare il mio contributo”.

Il classe 2002 parla poi degli obiettivi per questa stagione: “Siamo un gruppo giovane e dobbiamo dare il massimo in ogni partita, provando a vincere contro squadre che sulla carta sono più forti. Sabato a Palermo sarà una gara molto difficile contro una squadra costruita per tornare in Serie A, ma noi daremo il massimo per provare a portare a casa i tre punti”.