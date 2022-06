Filippo Ranocchia lascerà di nuovo la Juve questa estate: in pole c'è l'Hellas Verona

Il centrocampista Filippo Ranocchia, reduce dal prestito al Vicenza, in questa finestra di calciomercato lascerà nuovamente la Juventus. Al momento in pole per la sua acquisizione fino al prossimo 30 giugno c'è l'Hellas Verona, ma il giocatore riporta 'Sky' piace anche a Cremonese e Salernitana.