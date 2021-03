"Finale anticipata? No, tra due anni saremo pronti...". Rivedi Pioli su Man United-Milan

Manchester United-Milan è una finale anticipata? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro gli inglesi, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha risposto anche a questa domanda: "Non credo, tantissime squadre ancora in corsa possono puntare a vincere la coppa. Chiaramente è uno scontro prestigioso tra due club con tanta storia e passato. Noi stiamo lavorando per tornare a vincere. Maldini poco tempo fa ha detto che ci vogliono almeno un paio di anni di presenza continua in Champions per pensare di crescere di livello e poi alzare l'asticella. Il nostro è un percorso positivo, ma la strada da fare, con entusiasmo, è ancora lunga".

