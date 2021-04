Finale Coppa Italia, via libera del governo ai tifosi. Dal Pino: "Un segnale verso la normalità"

vedi letture

"Ringraziamo il Governo per aver accolto la nostra richiesta di far tornare il pubblico in occasione della prossima finale di Coppa Italia". Questo il commento del numero uno della Lega Serie A, Paolo Dal Pino,in merito al via libera - arrivato per conto del Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa - all'apertura al 20% del pubblico al Mapei Stadium: "E' un segnale verso la normalità di cui tutti abbiamo bisogno. Restiamo fiduciosi di poter aprire gli stadi per le ultime giornate di campionato a mille spettatori in totale sicurezza".