Fiorentina, a gennaio nuovo assalto a Berardi dopo il corteggiamento estivo

Il Corriere Fiorentino scrive che c'è da attendersi un nuovo assalto della Fiorentina a Domenico Berardi dopo il corteggiamento estivo. Seppure il mancato accordo ad agosto abbia deluso molto il giocatore, l'affare è ancora in piedi e se ne riparlerà a gennaio. Sul fronte esterno è molto attivo anche Burdisso in Sudamerica, in particolare interessato ad Alvarez, attaccante centrale che però all'occorrenza può giocare anche esterno.