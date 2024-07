TMW Fiorentina, accordo di massima con Tessmann. Distanza con il Venezia da oltre 2 milioni

La Fiorentina ha trovato un accordo di massima con Tanner Tessmann, centrocampista del Venezia, per un contratto quinquennale. I viola sono pronti a mettere sul piatto circa 1,2 milioni all'anno, con il giocatore che ha già dato la propria disponibilità a un trasferimento in viola. Anche perché ha rifiutato l'Inter proprio perché vorrebbe essere protagonista sin da subito, senza un anno di apprendistato in prestito. Alla Fiorentina avrebbe spazio sin da subito, vista la diaspora a centrocampo dello scorso 1 luglio, quando sono scaduti i contratti a Bonaventura, Castrovilli e Duncan (che è andato proprio a Venezia), mentre Amrabat continua a sognare il ritorno in Premier League.

C'è però distanza sulle cifre fra i due club. I viola hanno prospettato un'offerta di 4,5 milioni più bonus, ben lontana dai 7 milioni di richiesta da parte del Venezia per lo statunitense. Da capire come, eventualmente, verranno limate le posizioni dei due club.

Andrea D'Amico ha parlato proprio di Tessmann nei giorni scorsi, accostandolo alla Fiorentina. "Ogni giocatore ha un costo, nessuno è incedibile. Ma è chiaro però che se il Venezia lo cede poi dovrà trovare un sostituto all’altezza, anche se in passato i lagunari sono riusciti a fare a meno di giocatori come Johnsen, arrivando poi sopra alla Cremonese che lo acquistò"