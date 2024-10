Fiorentina, accordo per il rinnovo di Kouame. Domani la firma fino al 2027

Christian Kouame è pronto a firmare il rinnovo con la Fiorentina, stando a quanto rivela Sky. C'è l'accordo tra il club e l'attaccante per il prolungamento fino al 2027. La firma è prevista già nella giornata di giovedì 17 ottobre. Si tratterà di un prolungamento di due anni rispetto alla precedente scadenza, fissata per giugno 2025.

Il giocatore ad Empoli ha avuto per la prima volta la fascia da capitano, che proprio Raffaele Palladino ha voluto dargli prima della gara, e in sala stampa, responsabilizzato dall'investitura, aveva parlato da leader, prendendosi anche qualche critica per parole che sono suonate di critica verso i nuovi. Il caso è stato subito chiuso e liquidato dalla Fiorentina ma ha fatto capire che l'ivoriano è pronto a riconoscere le responsabilità sue e dei compagni quando il risultato non è quello atteso come ad Empoli.

Il calciatore ne ha parlato così: "Ero uscito a vedere il campo, poi mi ha chiamato il team manager e quando il mister mi ha detto che avrei fatto il capitano e se me la sentivo, ho risposto che non mi potevo tirare indietro. Sono uno di quelli che ha giocato di più nella Fiorentina e non ho paura di fare il capitano. Non me l'aspettavo ed è stato emozionante. Del rinnovo ne parleremo ma non ci sono problemi, ormai sono di Firenze".