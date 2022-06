Fiorentina, addio a Callejon: per sostituire lo spagnolo c'è l'idea Politano del Napoli

vedi letture

L'avventura di José Maria Callejon con la Fiorentina può già dirsi conclusa, visto il contratto in scadenza dello spagnolo. In quella zona di campo servirà quindi un innesto a mister Italiano, vista anche l'importanza del ruolo nel suo scacchiere tattico. E secondo tuttosport, uno dei nomi da tenere in considerazione è quello di Matteo Politano, esterno che come annunciato dal suo agente è in uscita dal Napoli già in questa sessione di mercato.