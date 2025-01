Fiorentina, Adli: "Cena che ci voleva. È il momento di far vedere il nostro valore"

vedi letture

Il centrocampista della Fiorentina Yacine Adli è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il match contro la Lazio in programma all'Olimpico di Roma. Queste le sue dichiarazioni a partire dalla cena fatta in settimana da tutto il gruppo squadra: "Le ultime partite ci hanno lasciato del rammarico. E' il momento giusto per far vedere il nostro valore. Questa cena andava fatta e abbiamo lavorato bene tutta la settimana. Vogliamo fare bene per uscire da questo periodo".