Fiorentina all'esame Genk con Beltran favorito su Nzola: Italiano cerca i gol delle punte

Primo giorno d'Europa anche per la Fiorentina, che dopo aver vinto il playoff di Conference League contro il Rapid Vienna comincia oggi il suo girone, contro il Genk. Come scrive il Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano punterà su Lucas Beltran, ancora alla caccia del primo gol in viola e preferito a M'Bala Nzola, che proprio come l'argentino per ora è rimasto a secco.

Italiano cerca i gol delle punte, che per ora non sono ancora riuscite a sbloccarsi con la nuova maglia. L'obiettivo è quello di arrivare fino in fondo alla Conference, proprio come successo l'anno scorso, e per farlo serviranno anche i gol delle punte, con l'ex Spezia e l'argentino Beltran chiamati a trascinare la squadra di Italiano.