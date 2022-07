Fiorentina, all'incontro con Ramadani si parlerà anche di Bajrami? L'Empoli chiede 10 milioni

Fra i giocatori interessati alla Fiorentina c’è Nedim Bajrami. Nei prossimi giorni Ramadani, agente del giocatore, sarà in città per incontrare il club viola. Possibile che si possa parlare anche di lui. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, l’Empoli valuta il suo giocatore 10 milioni di euro ma nella trattativa potrebbe anche essere inserito Zurkowski, non riscattato dagli azzurri per una cifra di 4,5 milioni di euro.