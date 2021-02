Fiorentina, allarme Ribery, ancora out contro lo Spezia. Prima da titolare per Kokorin?

La Fiorentina dovrà fare a meno di Franck Ribery anche nella partita contro lo Spezia, che si preannuncia un altro match chiave nella rincorsa della squadra viola per una salvezza che a inizio anno non era certo l'obiettivo del club. Prandelli troverà però per la prima volta un Kokorin capace anche di poter partire dal primo minuto, e l'ex ct sta pensando di schierarlo alle spalle di Vlahovic. Magari riproponendo anche la difesa a 4 e perché no, facendo spazio a Callejon, che ha raggiunto un ottimo stato di forma e ora potrebbe tornare decisamente utile vista l'assenza del Kaiser francese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.