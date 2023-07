Fiorentina, amichevole con la Stella Rossa a rischio. I viola non sono partiti per Belgrado

A causa delle avverse condizioni meteo la Fiorentina non partirà questa sera per Belgrado, dove è in programma per domani un'amichevole contro la Stella Rossa. I viola, che sarebbero dovuto partire questo pomeriggio intorno alle ore 16, avevano rimandato la partenza in serata a causa del forte vento all'aeroporto di Firenze ma secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, per il momento la squadra non partirà.

La squadra di Vincenzo Italiano resta in attesa di capire se riuscirà o meno a decollare domani mattina per disputare poi l'amichevole in serata. In caso contrario il test con la Stella Rossa, già a forte rischio, salterà definitivamente e la Fiorentina si allenerà regolarmente al Viola Park in vista del prossimo test fissato, quello contro il Grosseto del 1 agosto. Oltre a questo i viola devono fare i conti anche con le condizioni meteo a Belgrado, visto che negli ultimi giorni ci sono state diverse bufere.