Fiorentina, Amrabat: "Dobbiamo vincere per sognare la Champions. Meritiamo l'Europa"

vedi letture

Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, parla così a DAZN prima della gara in casa della Salernitana, concentrandosi sull'obiettivo europeo: "Tutto è possibile adesso, siamo vicini ma può succedere che non rimanga nulla in mano: oggi dobbiamo vincere, la partita è difficile e perché no, possiamo sognare la Champions League, la più bella competizione da giocare. Però la Fiorentina meriterebbe l'Europa, anche Europa League o Conference".