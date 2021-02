Fiorentina, Amrabat fuori per scelta tecnica dopo la polemica contro lo Spezia

Sofyan Amrabat resta fuori dai titolari della Fiorentina per la prima volta per scelta tecnica da quando gioca in viola. Al suo posto giocherà Eysseric, autore della rete del 3-0 contro lo Spezia. Un'esclusione che arriva dopo che, nell'ultimo match, nel momento della sostituzione il marocchino aveva lasciato il campo entrando direttamente negli spogliatoi con uno strascico polemico dopo il cambio di Prandelli. Lo stesso tecnico aveva confermato che il calciatore sarebbe stato multato per questo comportamento e dunque è lecito pensare che questa esclusione arrivi in via "punitiva" dopo quanto visto al Franchi contro i liguri.