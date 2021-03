Fiorentina ancora ko. La società valuta l'ipotesi ritiro in vista della sfida salvezza col Parma

Il ko odierno contro la Roma potrebbe avere ripercussioni in casa Fiorentina. La società gigliata, secondo quanto riportato da FirenzeViola, starebbe seriamente valutando l'ipotesi del ritiro per la squadra in vista della delicatissima prossima gara contro il Parma. Da capire, dovesse passare questa linea, se i giocatori dovranno andare immediatamente in ritiro o se si aspetterà l'allenamento di domani.