Fiorentina, ancora niente transfer per Kokorin: corsa contro il tempo per l'Inter

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aleksandr Kokorin, nuovo acquisto della Fiorentina, non ha ancora ricevuto il transfer utile per poter scendere in campo con i viola. Oggi potrebbe essere il giorno giusto per terminare l'iter burocratico necessario per iniziare davvero la propria esperienza in Italia. Prandelli è fiducioso di averlo a disposizione tra i convocati per la partita contro l'Inter.