Fiorentina ancora su Agustin Alvarez. Presidente Penarol: "Vedrò i viola il mese prossimo"

Nei mesi scorsi la Fiorentina è stata molto vicino ad Agustin Alvarez, attaccante di proprietà del Penarol. Ai microfoni dell’emittente sudamericana Sport890 ha parlato della trattativa il presidente del club uruguayano, Ignacio Ruglio: “Incontrerò di nuovo la Fiorentina per il passaggio di Agustín Alvarez Martínez. Lo farò il mese prossimo. Chiarisco che il "Canario" non ha uno strappo e tra 12 giorni sarà pronto”. Insomma, un’operazione che la Fiorentina non ha chiuso a gennaio ma su cui permangono ottime prospettive in vista del futuro.