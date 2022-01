Fiorentina, attesa per gli ultimi tamponi: slitta la partenza per Cagliari

Mentre la Fiorentina resta in attesa degli ultimi aggiornamenti relativi ai tamponi della vigilia, la squadra ha rimandato la partenza per Cagliari. I calciatori viola erano già sul pullman per recarsi all'aeroporto, ma poi è arrivato lo slittamento del volo che adesso è previsto per le 16.45. A riportarlo è Firenzeviola.it.