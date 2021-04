Fiorentina avanti sul campo del Sasssuolo al termine del primo tempo: a segno Bonaventura

vedi letture

Si è da poco concluso il primo tempo di Sassuolo-Fiorentina. Al termine dei primi 45 minuti la Fiorentina è in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Bonaventura.

Le scelte iniziali - De Zerbi preferisce non rischiare i rientranti Berardi e Defrel, e li tiene inizialmente in panchina così come Locatelli, non al meglio. Nel 4-2-3-1 dei neroverdi c'è perciò ancora Raspadori di punta, con Boga e Traore ai lati e Djuricic alle sue spalle. In mezzo Obiang e Lopez. Iachini conferma il 3-5-2 per la sua Fiorentina, e schiera subito i ritrovati Pulgar, che lascia fuori dai titolari Amrabat, e Ribery davanti con Vlahovic. Panchina per Martinez Quarta, al suo posto gioca Caceres con Venuti a destra.

Il Sassuolo tiene in mano il pallino del gioco, la Fiorentina riparte in contropiede - La partita inizia secondo le previsioni, con la squadra di De Zerbi che cerca di imporre il suo gioco e la Fiorentina che si chiude e attacco in ripartenza. Sono proprio i contropiedi viola ad essere più pericolosi, con Castrovilli e Biraghi fermati da un ottimo Consigli.

Bonaventura sblocca la gara con una magia - Alla mezz'ora la Fiorentina passa in vantaggio con Bonaventura. Grandissimo gol segnato dall'ex Milan, dopo un'azione che lui stesso aveva avviato, recuperando palla su passaggio corto di Rogerio. Sfera allargata a Ribery, che gliel'ha restituita al limite. Gran bordata col mancino, che bacia la traversa e si insacca alle spalle di Consigli.

Castrovilli fermato dal palo - A pochi minuti dall'intervallo, la Fiorentina sfiora il raddoppio. Grande azione personale di Castrovilli: il numero 10 viola salta due avversari e lascia partire un destro dal lmite che si stampa sul palo.