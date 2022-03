Fiorentina, Barone: "Crediamo molto nelle strutture e ne stiamo parlando in Lega"

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a margine, della presentazione del progetto per il nuovo Stadio Franchi presso il Salone dei Cinquecento all'interno di Palazzo Vecchio: "Voglio ringraziare Rocco Commisso e la famiglia per credere nel calcio italiano e nella Fiorentina, importante rispettare la storia: ringrazio i tanti giocatori che ci sono e che hanno vestito questa maglia. Crediamo tanto nelle strutture, in Lega siamo attivi per parlarne. Abbiamo girato la città per il nostro settore giovanile e la sua crescita, a Bagno a Ripoli abbiamo trovato il posto per un villaggio totale che sia la nuova casa. Domenica saranno nostri ospiti gli ex giocatori del passato, prima della partita col Bologna".