Fiorentina, Barone: "Stimolante giocare contro l'Atalanta, siamo fiduciosi per il futuro"

Le parole di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, a DAZN prima della sfida contro l'Atalanta. "E' sempre stimolante giocare contro la prima in classifica, noi giochiamo sempre un calcio molto positivo e sarà una partita di livello. Siamo molto preparati, ci auguriamo di fare una grande prestazione. Nel progetto dell'Atalanta è servito un po' di tempo, noi nel terzo anno siamo arrivati in Europa. Ci vuole pazienza, siamo fiduciosi e il presidente ha fatto un investimento importante con il Viola Park e ci vuole del tempo. Vogliamo essere una società importante anche in Europa".