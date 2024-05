Fiorentina, Biraghi: "Barone era come un padre. Vittoria Conference? La città impazzirebbe"

vedi letture

In un'intervista rilasciata a Reuters, il capitano della Fiorentina Cristian Biraghi ha parlato così in vista della finale di Atene. Queste le sue parole: "Non sentiamo la pressione, c'è sicuramente ancora più desiderio di vendetta, arrivare alla finale è certamente bello, ma perdere fa molto, molto male. Abbiamo certamente più esperienza, sappiamo cosa abbiamo fatto di sbagliato e cosa non dovremmo fare di nuovo, giocare una finale ci ha sempre insegnato qualcosa, sia positivamente che negativamente".

Quanto contava per voi Barone?:

"Joe era un punto di riferimento per noi, una figura centrale. Insieme al nostro proprietario, Rocco Commisso, hanno fatto cose incredibili per far crescere il club. Abbiamo avuto un rapporto speciale e intenso con Joe. Ci siamo detti cose francamente ma sempre per il bene della Fiorentina. Era come un padre per tutti noi, ci ha sempre difeso. Ora dobbiamo fare qualcosa per lui".

Cosa significherebbe vincere la Conference?

"Sappiamo cosa significherebbe per i nostri fan e per la città di Firenze. Sono passati più di 20 anni da quando la Fiorentina ha vinto un trofeo e sappiamo che la città impazzirebbe di gioia perché la Fiorentina è una religione qui, quindi faremo davvero del nostro meglio per dare grande soddisfazione a tutta Firenze".