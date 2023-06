Fiorentina, Biraghi: "Dispiacere enorme, difficile trovare le parole. Le finali un punto di partenza"

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, analizza ai microfoni di DAZN la finale di Conference League persa contro il West Ham: "Difficile adesso trovare le parole, è un dispiacere enorme perché siamo i protagonisti ma ci portiamo dietro una città intera. Il dispiacere più grande è per la gente che è venuta qua e per chi ci ha seguito da casa".

Come si riparte?

"Da domani si penserà a come ripartire, queste finali non devono essere un punto di arrivo per noi. Non siamo riusciti a portarla a casa ma deve essere un nuovo inizio, siamo cresciuti tantissimo in questi anni".

Cosa vi ha detto la dirigenza?

"Sono riusciti a trovare le parole giuste per tenere su il morale anche se è complicato, ci tengo a ringraziare tutto il gruppo. Dietro c'è tanto lavoro iniziato a luglio, sono orgoglioso di indossare la fascia di capitano".

Sei stato colpito alla testa...

"Non devo fare il padre di nessuno, spero che ci sia chi controlla tutto questo e prenda delle decisioni".