Fiorentina-Bologna 0-0, le pagelle: male Palacio e Vlahovic. Ribery e Soriano ci provano

FIORENTINA-BOLOGNA 0-0

FIORENTINA

Dragowski 6,5 - Bravo nel primo tempo prima ad opporsi a Palacio e poi in uscita, sempre sull'argentino. Nella ripresa sempre sicuro con i pugni.

Milenkovic 6,5 - Sicuro come al solito in fase difensiva. Limita al meglio l'attacco del Bologna senza andare in affanno.

Pezzella 5,5 - Ingenuità nel primo tempo che per poco non porta al gol di Palacio. Nella ripresa viene ammonito sempre per un fallo sull'argentino. Non il suo miglior pomeriggio.

Igor 6 - Si fa ammonire dopo pochi minuti per una trattenuta. Per il resto appare sicuro e non va mai in difficoltà contro Orsolini.

Caceres 6 - Ordinaria amministrazione per l'uruguayano, schierato ancora una volta come laterale destro. (Dal 72' Lirola 6 - Prova a spingere ma non trova mai il guizzo).

Amrabat 6 - Partita sufficiente per l'ex Verona che non si fa notare particolarmente ma gestisce sempre bene il pallone.

Borja Valero 6,5 - Parte bene e cerca sempre di mettere ordine a centrocampo. Va vicinissimo al gol al 58' con un tiro potente che lambisce il palo su assist di Ribery. (Dal 77' Bonaventura sv).

Castrovilli 6 - Cerca il guizzo a più riprese nel primo tempo. Nella ripresa cala vistosamente, fino al recupero quando ha sul destro la palla del potenziale 1-0 ma strozza troppo il tiro.

Venuti 6 - Si fa vedere con continuità sulla corsia sinistra. A inizio ripresa passa a destra per poi tornare sul versante opposto.

Ribery 6,5 - Inizio a mille del francese che dimostra di essere in condizione. Molti palloni passano sai suoi piedi, i più pericolosi. Offre un bell'assist a Borja Valero a inizio ripresa. Sempre tra i più propositivi.

Vlahovic 5 - Praticamente mai pericoloso ne non in avvio di gara. Incide poco e si vede pochissimo. Passo indietro. (Dal 72' Kouame 5,5 - Non riesce mai a impensierire Da Costa e rimedia anche un cartellino giallo fermando una ripartenza del Bologna).

Prandelli 6 - Passo indietro rispetto alla fantastica partita contro la Juventus anche se i suoi, soprattutto all'inizio e alla fine della partita ci hanno provato. Giusti i cambi che hanno permesso alla sua squadra di provarci fino alla fine.

BOLOGNA

Da Costa 6 - Non viene mai impegnato con tiri nello specchio. Attento nelle uscite.

De Silvestri 5,5 - Soffre Ribery nei primi minuti di gioco e rimedia il cartellino giallo. Non in perfette condizioni fisiche, è costretto a lasciare il campo all'intervallo. (Dal 46' Paz 6 - Meglio del suo compagno, con Ribery che resta sempre un cliente scomodo per tutti).

Danilo 6 - Non va mai in difficoltà contro Vlahovic. Ordinaria amministrazione per il brasiliano.

Tomiyasu 6,5 - Il migliore della retroguardia del Bologna. Bravo negli anticipi e nel gioco aereo: mai in affanno.

Dijks 6 - Si fa vedere in fase di spinta e prova a impensierire la difesa della Fiorentina con i suoi inserimenti. In copertura svolge il suo compito.

Schouten 6 - Ottima dica insieme a Dominguez. Mette quantità in mezzo al campo. (Dall'87' Poli sv).

Dominguez 6,5 - Buona partita sia in interdizione che in fase offensiva. Ottima qualità per il centrocampista rigenerato da Mihajlovic. (Dall'88' Svanberg sv).

Orsolini 5,5 - Va vicino al gol con un sinistro a giro nel primo tempo, per il resto non si vede quasi mai. (Dal 75' Skov Olsen 6 - Si vede poco ma entra quando il Bologna pensa più a difendere che ad attaccare).

Soriano 6,5 - Dai suoi piedi passano molti palloni e si rende pericoloso sia nel primo che nel secondo tempo. Unica luce nel reparto avanzato del Bologna.

Barrow 5,5 - Mai pericoloso, a volte pasticcia con la palla tra i piedi. Mihajlovic si aspetta giustamente di più da lui.

Palacio 5 - Le migliori occasioni capitano sui suoi piedi, soprattutto nel primo tempo dopo lo svarione di Pezzella che lo lancia solo davanti a Dragowski, bravo però a chiudergli lo specchio. (Dal 75' Vignato 6 - Stesso discorso fatto per Skov Olsen: quando entra il Bologna non spinge più di tanto).

Mihajlovic 6 - Torna a casa con un punto che smuove la classifica ma rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria. Non riesce comunque a incidere con i cambi nel finale.