Fiorentina, Bonaventura e Odriozola ancora a parte. Ikoné regolarmente in gruppo

La Fiorentina, dopo il giorno di riposo concesso da mister Italiano, è tornata a lavorare al centro sportivo. Come riporta Radio Bruno non arrivano notizie confortanti su Bonaventura e Odriozola, che lavorano ancora a parte. Ikoné, che Pradè nel dopo gara aveva dato con qualche problema, è invece regolarmente in gruppo, nonostante la brutta sorpresa del furto in casa subito proprio ieri.