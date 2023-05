Fiorentina, Cabral pienamente recuperato: Italiano gli affiderà ancora le redini dell'attacco

La Fiorentina domani scenderà in campo a Basilea con la consapevolezza di dover obbligatoriamente trafiggere la porta avversaria per tornare quanto meno in partita. L'allenatore Vincenzo Italiano farà pieno affidamento sul fattore psicologico, che vedrà la sua squadra caricata dallo svantaggio del Franchi e dunque costretta a ribaltarlo. La buona notizia è che ci sarà chi, le reti, è tenuto a segnarle e cioè l'attaccante Arthur Cabral, pienamente recuperato dopo il forfait di domenica, rivela FirenzeViola.it.