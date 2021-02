Fiorentina, capitan Pezzella: un punto di riferimento con molti dubbi sul contratto

German Pezzella, capitano della Fiorentina, è protagonista suo malgrado fin qui di una stagione non esaltante, fatta di prestazioni altalenanti, l'argentino rimane comunque un punto di riferimento sia in campo che all'interno dello spogliatoio. A 30 anni, e con il contratto che va in scadenza a giugno 2022, il centrale dovrà decidere cosa fare della sua carriera, e se troverà un ultimo treno per il calcio che conta. Il suo futuro sembra ancora doversi decidere, ma per il momento c'è solo Firenze e il campo. A riportarlo è l'edizione fiorentina de La Repubblica.