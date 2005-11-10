Fiorentina, ora le cessioni: il Como punta Dodo, su Gudmundsson anche il Marsiglia

Fatti i primi acquisti, la Fiorentina ora dovrà vendere. Il punto su Dodo, Gudmundsson e altri addii 'minori': su Barak c'è l'Hellas, Amatucci al Deportivo.

La Fiorentina sta per accogliere il secondo volto nuovo del suo calciomercato estivo 2026, con l'acquisto del difensore centrale Radu Dragusin dal Tottenham che aspetta solamente di essere ufficializzato, dopo le visite mediche cui si è sottoposto stamattina il classe 2002, che dovrebbe arrivare dagli Spurs con la formula del prestito oneroso (1,5 milioni di euro) e obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della 22esima presenza da 45 minuti almeno, per altri 19,5 milioni di euro che i toscani dovranno a quel punto versare nelle casse degli inglesi.

Su Dodo c'è anche il Como

Non solo gli acquisti, però, perché ora per la Fiorentina è tempo anche di pensare alle cessioni e pure su quel fronte sembra muoversi qualcosa. Un forte candidato ad andarsene è Dodo, e alle voci che lo accostavano fino a qui a Inter, Roma e Napoli, si aggiunge adesso una traccia di mercato che potrebbe portarlo al Como. La società lo valuta 15 milioni di euro circa.

L'OM tra chi vuole Gudmundsson

In uscita anche Albert Gudmundsson e sull'islandese sembra esserci una bella fila. In Serie A lo apprezza l'Atalanta, ma l'attaccante ex Genoa ha estimatori anche in Premier League (Aston Villa e Bournemouth), così come in Francia dove sembra esserci l'Olympique Marsiglia pronto all'azione, visto che avrebbero chiesto informazioni sul suo conto. Lo riporta La Nazione.

Altri addii: Bianco, Barak, Amatucci

Ultimi, ma non ultimi, gli esuberi. Antonin Barak è tornato dal prestito alla Sampdoria e potrebbe ripartire in direzione Serie B, dove si lavora per il ritorno all'Hellas Verona fresco di retrocessione. Con l'Avellino - che aspetta il portierino Martinelli - poi la Fiorentina ha parlato anche del centrocampista Alessandro Bianco, pallino del nuovo allenatore Nesta. Valigie in mano per Lorenzo Amatucci: dopo il Las Palmas, c'è ancora la Spagna nel suo futuro. Lo aspetta il Deportivo La Coruna, appena promosso in Liga.