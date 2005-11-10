Cavese, arrivano in prestito annuale dall'Atalanta Mirko Personeni e Pietro Asiatico
Cavese 1919 comunica di aver acquisito dall’Atalanta BC, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027, le prestazioni sportive dei calciatori Mirko Personeni e Pietro Asiatico.
Personeni, nato ad Alzano Lombardo l’11 giugno 2007, è un braccetto difensivo capace all’occorrenza anche di agire da difensore centrale. Cresciuto nel settore giovanile atalantino, lo scorso anno ha disputato la sua prima stagione tra i “grandi” con la maglia del Brusaporto nel girone B della Serie D, scendendo in campo 31 volte e mettendo a segno 1 gol.
Percorso molto simile per Pietro Asiatico, nato a Bergamo il 28 febbraio 2006, esterno di fascia destra capace di coprire più zone sulla corsia, ha svolto tutta la trafila del settore giovanile bergamasco diventando un punto fisso della formazione Under 18. 2 presenze con la Nazionale U16 e nello scorso campionato anche lui a Brusaporto, 32 presenze accompagnate da 1 gol e 2 assist.