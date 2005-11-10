Il Ravenna saluta Mandorlini e Okaka: "Vi auguriamo il meglio, grazie per esser stati con noi"
Un doppio addio in casa Ravenna: il club giallorosso, infatti, ha reso note le separazioni con il centrocampista Matteo Mandorlini e con l'attaccante Stefano Okaka, che lascia la Romagna dopo solo una stagione.
Prima, la nota relativa a Mandorlini, fratello del Ds giallorosso Davide e del tecnico Andrfea: "Ravennate. Giallorosso. Uno di noi.
Grazie, Matteo, per aver rappresentato questi colori con orgoglio e professionalità. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro, dentro e fuori dal campo.
In bocca al lupo!".
Poi, quella dell'attaccante: "Un campione. Un professionista. Un uomo.
Grazie, Stefano, per aver condiviso con noi la tua esperienza, il tuo carisma e i tuoi valori. È stato un privilegio averti in giallorosso.
Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro. 🟡".