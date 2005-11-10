Ufficiale
Enrici-Avellino, avanti insieme. Il difensore ha prolungato il proprio contratto per altri due anni
TUTTOmercatoWEB
Era in scadenza al 2027, ma Patrick Enrici ha prolungato il proprio rapporto con l'Avellino, fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2029.
Di seguito, la nota della compagine irpina:
"L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Patrick Enrici.
Il difensore ha rinnovato per altre due stagioni sportive il contratto in scadenza nel 2027, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2029.
Nelle ultime due stagioni ha collezionato in biancoverde 64 presenze realizzando 4 reti e fornendo 1 assist ai propri compagni di squadra.
In bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".
Altre notizie Serie B
UfficialeEnrici-Avellino, avanti insieme. Il difensore ha prolungato il proprio contratto per altri due anni